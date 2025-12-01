La Fabrik de Noël #2 Marché de Noël Salle L’Agora Charny-sur-Meuse
La Fabrik de Noël #2 Marché de Noël Salle L’Agora Charny-sur-Meuse samedi 13 décembre 2025.
La Fabrik de Noël #2 Marché de Noël
Salle L’Agora 4 Rue Edouard Nieuport Charny-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez compléter vos achats de Noël et passer un doux moment au chaud dans la Salle L’Agora à Charny-sur-Meuse.
Au programme
Des exposants de produits artisanaux locaux.
Une exposition de photographies prises par nos bénévoles
Buvette avec boissons chaudes de Noël
Petite restauration
Beaucoup de Mariah Carey
Quand ? 13 et 14 Décembre 2025 de 14h à 20h
Où ? 4 Rue Edouard Nieuport 55100 Charny-sur-Meuse
Un évènement La Fabrik ArtistiqueTout public
0 .
Salle L’Agora 4 Rue Edouard Nieuport Charny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 6 86 31 60 80 contact@lafabrikartistique.fr
English :
Come and complete your Christmas shopping and spend a warm moment in the Salle L’Agora in Charny-sur-Meuse.
On the program:
Exhibitors of local crafts.
An exhibition of photographs taken by our volunteers
Refreshment bar with hot Christmas drinks
Light refreshments
Lots of Mariah Carey
When? December 13 and 14, 2025, 2pm to 8pm
Where: 4 Rue Edouard Nieuport 55100 Charny-sur-Meuse
A La Fabrik Artistique event
L’événement La Fabrik de Noël #2 Marché de Noël Charny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-12-02 par OT GRAND VERDUN