La Fabrik de Noël #2 Marché de Noël Salle L’Agora Charny-sur-Meuse

Venez compléter vos achats de Noël et passer un doux moment au chaud dans la Salle L’Agora à Charny-sur-Meuse.

Au programme

Des exposants de produits artisanaux locaux.

Une exposition de photographies prises par nos bénévoles

Buvette avec boissons chaudes de Noël

Petite restauration

Beaucoup de Mariah Carey

Quand ? 13 et 14 Décembre 2025 de 14h à 20h

Où ? 4 Rue Edouard Nieuport 55100 Charny-sur-Meuse

Un évènement La Fabrik ArtistiqueTout public

Salle L’Agora 4 Rue Edouard Nieuport Charny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 6 86 31 60 80 contact@lafabrikartistique.fr

English :

Come and complete your Christmas shopping and spend a warm moment in the Salle L’Agora in Charny-sur-Meuse.

On the program:

Exhibitors of local crafts.

An exhibition of photographs taken by our volunteers

Refreshment bar with hot Christmas drinks

Light refreshments

Lots of Mariah Carey

When? December 13 and 14, 2025, 2pm to 8pm

Where: 4 Rue Edouard Nieuport 55100 Charny-sur-Meuse

A La Fabrik Artistique event

