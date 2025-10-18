La Fabrik Initiation soudure Saint-Pardoux-Soutiers
La Fabrik Initiation soudure
15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Atelier pour apprendre la soudure à l’arc dans les ateliers de La Fabrik !
Rdv à la FabriK, 15 rue des 4 mares à St Pardoux-Soutiers, le samedi 18 octobre 2025 à partir de 9h.
120€ la journée, inscription obligatoire. Infos et Inscriptions Yoann au 06 59 08 60 04 ou contact@lesfabrigands.fr .
15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 08 60 04 contact@lesfabrigands.fr
