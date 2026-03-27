La Fabrik : Présentation de la création « Nos Eaux Profondes », Le Guibra · Taverne agriculturelle · Bar-Épicerie-Restaurant, Saint-Sulpice-la-Forêt

La Fabrik : Présentation de la création « Nos Eaux Profondes » Vendredi 27 mars, 18h30 Le Guibra · Taverne agriculturelle · Bar-Épicerie-Restaurant Ille-et-Vilaine

Présentation gratuite / Repas sur réservation au 09 87 76 24 77

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T21:00:00+01:00

18h30 « Nos Eaux Profondes » : Dans le cadre de la programmation La Fabrik « Les Pieds dans l’Eau », présentation d’un grand poème-fleuve créé lors d’un stage d’écriture et de technique vocale à destination des femmes.

Au menu du vendredi 27/03, dès 19h au Guibra • Bahn-mi cuisiné sur place (sur réservation au 09 87 76 24 77).

Le Guibra · Taverne agriculturelle · Bar-Épicerie-Restaurant 18 Rue de la Grange, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 09 87 76 24 77 https://leguibra.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 76 24 77 »}]

Vendredi 27 mars 2026 à 18h30 au Guibra saint-sulpice-la-foret la fabrik

La Fabrik