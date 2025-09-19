La Fabrik Soirée contes Saint-Pardoux-Soutiers
15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Vendredi 19 septembre, une soirée conte est organisée par la FabriK, rdv à 20h.
un spectacle du conteur Jean-Marc PINEAU
Tout public, durée 1h, participation au chapeau.. .
15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lesfabrigands.fr
