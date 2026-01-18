La FabriQ des Créatifs Atelier des 7 ans La FabriQ Complexe d’activité Thouars

La FabriQ des Créatifs Atelier des 7 ans

La FabriQ Complexe d’activité 14 Rue Gadifer de la Salle Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-19 2026-08-09

La Fabriq, vous propose des après-midi complet alliant activités créatives, jeux immersif ( zouzou parc ou laser game suivant les ateliers) et un goûter à partager. Juliette interviendra pour vous faire découvrir a travers divers ateliers à thème différents, la fabrication d’accessoires en tissu, en cuir, la personnalisation textile sous toute ses coutures et encore pleins d’autres technique accessible aux débutants, a partir de 5 ans ou 7 ans suivant les ateliers. Pour les ateliers destinés aux enfants des 7 ans, nous pratiquerons 30 min intensives de laser game et nous continuerons avec des jeux de sociétés. Pour le gouter: Parents participants: boisson chaude + donut nature ou cookie Enfants participants: sirop à l’eau + compote+ donut ou cookie.

10 places maximum par atelier. Les parents peuvent être participant ou accompagnant a l’atelier.

Thème sur le site .

La FabriQ Complexe d’activité 14 Rue Gadifer de la Salle Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 03 lafabriqloisirs@gmail.com

English : La FabriQ des Créatifs Atelier des 7 ans

La Fabriq offers a full afternoon of creative activities, immersive games (zouzou parc or laser game depending on the workshop) and a snack to share. maximum 10 places per workshop. Parents can participate in or accompany the workshop. On reservation, themes on the site.

L’événement La FabriQ des Créatifs Atelier des 7 ans Thouars a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Thouarsais