La FabriQ des créatifs Complexe de loisirs Thouars

La FabriQ des créatifs

Complexe de loisirs 14 rue Gadifer de la Salle Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

La Fabriq Loisirs propose à Ligron des ateliers créatifs associant activités manuelles et moments de loisirs, pensés pour offrir une expérience conviviale et accessible. Chaque rendez-vous débute par un atelier encadré permettant aux participants de réaliser un objet de leurs propres mains, à partir de matériaux fournis sur place. Les techniques proposées varient selon les périodes et peuvent inclure le travail du cuir ou du simili cuir, la peinture, la customisation textile ou d’autres pratiques créatives simples. L’expérience se poursuit par une activité ludique, comme une session de laser game, puis par un temps de pause autour d’une collation. Ces ateliers s’adressent aux familles et aux accompagnants souhaitant partager un moment créatif et récréatif dans un cadre sécurisé. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire. .

Complexe de loisirs 14 rue Gadifer de la Salle Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 03 contact@la-patronne.fr

English : La FabriQ des créatifs

In Ligron, La Fabriq Loisirs offers creative workshops combining manual activities and leisure time, designed to provide a convivial and accessible experience. The experience continues with a playful activity, followed by a snack break. Reservations essential.

