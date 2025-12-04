LA FABRIQUE 4.0 à Beauvais du 1er au 5 décembre 2025 beauvais Beauvais

LA FABRIQUE 4.0 à Beauvais du 1er au 5 décembre 2025 Jeudi 4 décembre, 09h00 beauvais Oise

Début : 2025-12-04T09:00:00+01:00 – 2025-12-04T17:00:00+01:00

Fin : 2025-12-04T09:00:00+01:00 – 2025-12-04T17:00:00+01:00

La Fabrique 4.0, mini usine mobile embarque à son bord un atelier 4.0 reconstitué autour du processus industriel. Elle est dotée d’une ligne de production automatisée et intelligente, de technologies innovantes de l’usine du futur : hologramme, réalité virtuelle et augmentée, automatisme, robotique, exosquelette.

Elle accueillera des groupes de scolaires et de chercheurs d’emploi pour une découverte unique et immersive des métiers industriels.

https://lafabrique-hdf.fr/

