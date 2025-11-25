La Fabrique 4.0 – Découverte des métiers de l’industrie. Agence CAUDRY Caudry

La Fabrique 4.0 – Découverte des métiers de l’industrie. Mardi 25 novembre, 08h30 Agence CAUDRY Nord

« Venez découvrir l’atelier mobile LA FABRIQUE 4.0. » La Fabrique 4.0 accueille toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir la réalité de leur futur métier en industrie.

Cet atelier ludique à bord d’un camion vous accueille pour un parcours initiatique et pédagogique. L’occasion unique de piloter une ligne de production, de programmer et de fabriquer dans les conditions du réel. Le parcours propose de modéliser en temps réel la production d’une pièce personnalisée, de visualiser et d’expérimen

Agence CAUDRY 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France

