La FABRIQUE 4.0 – Découverte des métiers de l’industrie. Agence CAUDRY Caudry

La FABRIQUE 4.0 – Découverte des métiers de l’industrie. Mardi 25 novembre, 08h30 Agence CAUDRY Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T08:30:00 – 2025-11-25T09:30:00

Fin : 2025-11-25T08:30:00 – 2025-11-25T09:30:00

La Fabrique 4.0 vous accueille à bord de son camion mobile pour découvrir les métiers de l’industrie. Cet atelier ludique vous accueille pour un parcours initiatique et pédagogique.

L’occasion unique de piloter une ligne de production, de programmer et de fabriquer dans les conditions du réel. Le parcours propose de modéliser en temps réel la production d’une pièce personnalisée, de visualiser et d’expérimenter chaque étape de fabrication. Le processus industriel s’articule autour de 6 îlots qu

Agence CAUDRY 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/496494 »}]

La Fabrique 4.0 vous accueille à bord de son camion mobile pour découvrir les métiers de l’industrie. Cet atelier ludique vous accueille pour un parcours initiatique et pédagogique. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier