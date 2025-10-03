La fabrique à carnets Bibliothèque Municipale Montbert Montbert

La fabrique à carnets Bibliothèque Municipale Montbert Montbert vendredi 3 octobre 2025.

La fabrique à carnets Vendredi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Municipale Montbert Loire-Atlantique

Nombre de places limitées à 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

La Fabrique à carnets.

Atelier découverte de la sérigraphie.

Réalisation d’un petit carnet à la couverture sérigraphiée. Utilisation d’encres végétales. Assemblage et reliure fait main.

Public : À partir de 8 ans et adulte

Bibliothèque Municipale Montbert Rue de la mairie Montbert 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0784197179 http://bibliotheque.montbert.fr [{« type »: « link », « value »: « https://quickchart.io/qr?margin=2&size=250&text=https://www.billetweb.fr/la-fabrique-a-carnets »}] Parkings devant et à proximité

La Fabrique à carnets.

@margot_serigraphie