La Fabrique à Concert Airelle Besson & Lionel Suarez duo Intra-Muros Saint-Malo

Intra-Muros Saint-Malo

Début : 2026-04-18 20:30:00

2026-04-18

Airelle Besson, trompette

Lionel Suarez, accordéon

Airelle Besson, trompettiste de jazz multi-primée, illumine depuis plusieurs années la scène jazz européenne à la tête de ses nombreux projets. Lionel Suarez est devenu l’instrumentiste incontournable qui a réhabilité l’accordéon en interfaces fécondes pour toutes les musiques. Un rare mélange de tendresse, d’esprit dansant et de jeu complice caractérise les compositions et les improvisations de ce duo intimiste.

Cet alliage précieux entre la brillance du cuivre et le moelleux de l’accordéon se conjugue dans la vivacité voire l’explosion des propositions audacieuses d’Airelle, autant que dans les inventions sensibles orchestrées par Lionel. Il faut souligner combien ces deux-là ont le chic d’une simplicité naturelle rapidement partagée avec le public. Si leur virtuosité est amplement établie, elle n’installerait pas le même enthousiasme sans les qualités mélodiques et narratives captivantes de ce récital généreux et magnifique.

Billetterie disponible dans l’ensemble des agences de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne

