La Fabrique à Concert Baptiste Trotignon Trio, « Brexit Music »
Intra-Muros Saint-Malo
samedi 18 octobre 2025

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-18 20:30:00

2025-10-18

Baptiste Trotignon Piano

Yoni Zelnik Contrebasse

Francesco Ciniglio Batterie

Les Beatles, Queen ou Radiohead revisités par un grand nom du jazz

Pianiste phare de la scène jazz internationale, compositeur, artiste touche-à-tout, Baptiste Trotignon a accompagné les plus grandes voix, de Nathalie Dessay à Jeanne Added. En formation trio avec un contrebassiste et un batteur, il s’amuse à revisiter les tubes de la pop anglaise, de Drive My Car des Beatles à Karma Police de Radiohead, en passant par We Are the Champions de Queen. Sous les touches du piano de Baptiste Trotignon, ces mélodies que l’on connaît par cœur et que l’on se surprend à chanter pour nous-mêmes ! prennent des détours nouveaux et laissent éclater un potentiel inouï de musicalité. Un récital espiègle et réellement virtuose !

Billetterie disponible dans l’ensemble des agences de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400

