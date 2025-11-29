La Fabrique à Concert Noé Codjia & Neil Saidi Quintet Intra-Muros Saint-Malo

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Noé Codjia trompette

Neil Saïdi saxophone ténor

Noé Huchard piano

Luca Fattorini contrebasse

Malte Arndal batterie

Neil Saidi et Noé Codjia se sont rencontrés en 2015 à New York, alors qu’ils étudiaient à la prestigieuse New School for Jazz, marquant le début de leur fructueuse collaboration artistique.

Compositeurs prolifiques, ils n’en sont pas à leur coup d’essai, les deux musiciens ont dirigé des projets ambitieux tels que le spectacle « Pannonica » avec Natalie Dessay pour lequel ils ont composé la musique.

Indi-Gêne? est leur premier album. Ils s’entourent des talentueux Noé Huchard, Luca Fattorini et Malte Arndal, pour mettre en valeur un répertoire constitué intégralement de compositions originales, dont l’esthétique s’inscrit dans la lignée des grands quintets qui ont marqué l’histoire du jazz.

Entre improvisations captivantes et harmonies audacieuses, le quintet propose une expérience vibrante et accessible, séduisant aussi bien les passionnés que les curieux.

On a pu les écouter sur la scène de Jazz in Marciac et de Jazz à Vienne, régulièrement sur la scène du Duc des Lombards à Paris, mais aussi dans des capitales européennes telles que Barcelone, Bruxelles, Londres, Copenhague ou Amsterdam.

Ils se produiront le 29 novembre 2025 sur la scène du théâtre Chateaubriand à Saint-Malo pour notre plus grand plaisir!

Billetterie disponible dans l’ensemble des agences de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

