La Fabrique à Concert No(w) Beauty Intra-Muros Saint-Malo

La Fabrique à Concert No(w) Beauty Intra-Muros Saint-Malo samedi 21 février 2026.

La Fabrique à Concert No(w) Beauty

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Hermon Mehari trompette

Enzo Carniel piano

Damien Varaillon contrebasse

Stéphane Adsuar batterie

Les quatre jeunes musiciens du groupe No(w) Beauty se sont rassemblés à Paris, où Hermon Mehari, trompettiste d’origine américaine a posé ses valises, comme nombre de ses pairs avant lui. Là, aux détours des clubs de jazz, un dialogue se crée, puis une amitié, grâce a cette langue commune qu’est la musique.

Leurs personnalités et leurs influences se mêlent alors et définissent leur son les standards de jazz, le blues, la musique classique française et européenne, le Hip-Hop mais également le Jazz moderne, l’avant-garde.

Se crée alors cette osmose, que tous les musiciens recherchent. Celle qui rend le faire ensemble si puissant, si beau, et qui nous donne la force de travailler, de créer, et de nous surpasser.

Élu groupe de l’année par Jazz Magazine et Jazz News, le quartet joue ainsi sa vision du jazz contemporain ouvert, chaleureux et accessible à tous.

Ça ne fait aucun doute la beauté, c’est maintenant!

Billetterie disponible dans l’ensemble des agences de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel Saint-Malo, Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et Saint-Suliac .

Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

