LA FABRIQUE À DANSER, Département du Loiret,

LA FABRIQUE À DANSER Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Improvisations à géométrie variable

Entrez dans la danse ! Ou du moins dans les coulisses de sa conception.

À la Fabrique à danser, c’est le public qui choisit musiques et accessoires pour façonner des cadres d’improvisation uniques et éphémères dont s’empareront, une heure durant, nos DTT (danseuses tout terrain).

Marie-Blaise TRAMIER