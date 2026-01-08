La Fabrique à danser

Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Improvisations à géométrie variable. Entrez dans la danse ! Ou du moins dans les coulisses de sa conception…

Improvisations à géométrie variable. Entrez dans la danse ! Ou du moins dans les coulisses de sa conception…

A la Fabrique à danser, deux danseuses tout-terrain vous accueillent et relèvent des défis dont vous êtes à l’initiative en choisissant musiques et accessoires, vous façonnez des cadres d’improvisation uniques et éphémères.

C’est donc le public qui mène la danse ! A moins que vous n’osiez quitter votre place assise pour venir fouler la piste et vous essayer à quelques pas de danse…

Spectacle tout public et familial conseillé à partir de 3 ans 15 .

Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Variable-geometry improvisations. Enter the dance! Or at least behind the scenes of its conception…

L’événement La Fabrique à danser Genillé a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire