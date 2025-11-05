La fabrique à histoires de Bernard Friot Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
La fabrique à histoires de Bernard Friot Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 5 novembre 2025.
La fabrique à histoires de Bernard Friot
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Découvre l’univers de l’auteur Bernard Friot et écris une histoire à l’aide de ses cartes inventées
Lectures et atelier à partir de 8 ans
Mercredi 05 novembre, à 16h. Gratuit sur inscription
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
Discover the world of author Bernard Friot and write a story using his invented cards
Readings and workshop for ages 8 and up
Wednesday, November 05, 4pm. Free with registration
German :
Entdecke die Welt des Autors Bernard Friot und schreibe eine Geschichte mithilfe seiner erfundenen Karten
Lesungen und Workshop ab 8 Jahren
Mittwoch, 05. November, um 16 Uhr. Kostenlos mit Anmeldung
Italiano :
Scoprite il mondo dell’autore Bernard Friot e scrivete una storia utilizzando le sue carte inventate
Letture e laboratorio a partire dagli 8 anni
Mercoledì 05 novembre, ore 16.00. Gratuito con iscrizione
Espanol :
Descubre el mundo del escritor Bernard Friot y escribe una historia utilizando sus cartas inventadas
Lecturas y taller a partir de 8 años
Miércoles 5 de noviembre, 16.00 h. Inscripción gratuita
