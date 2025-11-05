La fabrique à histoires de Bernard Friot Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

La fabrique à histoires de Bernard Friot

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 16:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Découvre l’univers de l’auteur Bernard Friot et écris une histoire à l’aide de ses cartes inventées



Lectures et atelier à partir de 8 ans



Mercredi 05 novembre, à 16h. Gratuit sur inscription

.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

Discover the world of author Bernard Friot and write a story using his invented cards



Readings and workshop for ages 8 and up



Wednesday, November 05, 4pm. Free with registration

German :

Entdecke die Welt des Autors Bernard Friot und schreibe eine Geschichte mithilfe seiner erfundenen Karten



Lesungen und Workshop ab 8 Jahren



Mittwoch, 05. November, um 16 Uhr. Kostenlos mit Anmeldung

Italiano :

Scoprite il mondo dell’autore Bernard Friot e scrivete una storia utilizzando le sue carte inventate



Letture e laboratorio a partire dagli 8 anni



Mercoledì 05 novembre, ore 16.00. Gratuito con iscrizione

Espanol :

Descubre el mundo del escritor Bernard Friot y escribe una historia utilizando sus cartas inventadas



Lecturas y taller a partir de 8 años



Miércoles 5 de noviembre, 16.00 h. Inscripción gratuita

L’événement La fabrique à histoires de Bernard Friot Jarnac a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Cognac