La fabrique à histoires Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule

La fabrique à histoires

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Éveillez l’imagination des tout-petits ! Lectures et comptines pour les p’tites oreilles, suivies d’une activité manuelle. Sur inscription.

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

English :

Awaken the imagination of your little ones! Readings and rhymes for little ears, followed by a hands-on activity. Registration required.

