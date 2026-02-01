La fabrique à histoires Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule
Éveillez l’imagination des tout-petits ! Lectures et comptines pour les p’tites oreilles, suivies d’une activité manuelle. Sur inscription.
Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66 bibliotheque@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
English :
Awaken the imagination of your little ones! Readings and rhymes for little ears, followed by a hands-on activity. Registration required.
