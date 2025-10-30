La Fabrique à hologrammes Musée Jules Verne Nantes

Gratuit : non 3€ enfant métropolitain / 6€ hors métropole 3€ enfant métropolitain / 6€ hors métropole Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

Et si les machines extraordinaires imaginées par Jules Verne prenaient vie ? Grâce à quelques astuces simples et un brin de magie scientifique, fabrique un dispositif pour donner naissance à une apparition lumineuse… un véritable hologramme ! Cet atelier créatif invite les enfants de 7 à 12 ans à explorer la frontière entre science et imaginaire.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr