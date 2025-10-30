La Fabrique à hologrammes Musée Jules Verne Nantes

La Fabrique à hologrammes Jeudi 30 octobre, 14h30, 16h00 Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Sur réservation au 02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52 // 3€ enfant métropolitain / 6€ enfant non métropolitain

Et si les machines extraordinaires imaginées par Jules Verne prenaient vie ?

Grâce à quelques astuces simples et un brin de magie scientifique, fabrique un dispositif pour donner naissance à une apparition lumineuse… un véritable hologramme !

Cet atelier créatif invite les enfants de 7 à 12 ans à explorer la frontière entre science et imaginaire.

Musée Jules Verne 3 Rue de l'Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

