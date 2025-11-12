La Fabrique à Légendes Square Général Leclerc Bolbec

La Fabrique à Légendes

Square Général Leclerc Médiathèque Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Prenez part à un jeu d’équipe mettant en lumière le fait que les images publiées sur internet peuvent être interprétées de différentes façons et que les apparences sont parfois trompeuses !

Le principe est simple, à tour de rôle les équipes doivent aller en avant et prendre une pose comme s’ils allaient être pris en photo. Pendant ce temps, les autres équipes doivent se consulter et écrire une légende pour la “photo”.

Chaque équipe présente sa légende aux autres. Le groupe qui prend la pose a aussi le rôle de juge et après consultation donne le point à l’équipe qui a trouvé la meilleure phrase. Le jeu continu avec un autre groupe qui prend la pose. L’équipe qui accumule le plus de points remporte la partie.

Un jeu accessible pour tous les âges ! .

Square Général Leclerc Médiathèque Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie cl.lemoine@cauxseine.fr

