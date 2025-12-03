La Fabrique à Noël L’atelier créatif du Mémorial Le Mémorial de Falaise Falaise

La Fabrique à Noël L’atelier créatif du Mémorial Le Mémorial de Falaise Falaise mercredi 3 décembre 2025.

La Fabrique à Noël L’atelier créatif du Mémorial

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-17

Laissez-vous porter par l’esprit des Noëls d’autrefois, au Mémorial de Falaise !

Fabriquez vos guirlandes et décorations comme les familles durant la guerre ! Amusez-vous avec des coloriages et des découpages issus d’album de la libération.

Atelier gratuit réservé aux enfants entre 4 et 12 ans.

Les Mercredis 3 et 17 décembre de 14h à 15h30 au Mémorial de Falaise, laissez-vous porter par l’esprit des Noëls d’autrefois !

Pendant la guerre, Noël est célébré de façon plus modeste. Pour contrer les pénuries, les familles rivalisent d’imagination pour créer leurs propres décorations de Noël.

Avec l’aide et les explications d’un médiateur du Mémorial, venez créer vos décorations, et vous amusez comme les enfants d’autrefois avec des découpages et des coloriages issus des albums de la libération. Composez également vos propres créations et ramenez-les à la maison.

Atelier gratuit réservé aux enfants entre 4 et 12 ans durée 1h30 maximum présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

Places limitées Réservation obligatoire .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

English : La Fabrique à Noël L’atelier créatif du Mémorial

Let yourself be carried away by the spirit of Christmas past, at the Falaise Memorial!

Make your own garlands and decorations, just like families did during the war! Have fun with coloring and cut-outs from liberation albums.

Free workshop for children aged 4 to 12.

German : La Fabrique à Noël L’atelier créatif du Mémorial

Lassen Sie sich im Mémorial de Falaise von der Weihnachtsstimmung vergangener Zeiten mitreißen!

Basteln Sie Girlanden und Dekorationen wie die Familien während des Krieges! Erfreuen Sie sich an Ausmalbildern und Ausschnitten aus den Befreiungsalben.

Kostenloser Workshop für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dallo spirito del Natale di un tempo, al Memorial di Falaise!

Create le vostre ghirlande e decorazioni come facevano le famiglie durante la guerra! Divertitevi a colorare e a ritagliare gli album della liberazione.

Laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 12 anni.

Espanol :

Déjese llevar por el espíritu de la Navidad de antaño en el Memorial de Falaise

Haga sus propias guirnaldas y adornos como hacían las familias durante la guerra Diviértete coloreando y recortando los álbumes de la liberación.

Taller gratuito para niños de 4 a 12 años.

L’événement La Fabrique à Noël L’atelier créatif du Mémorial Falaise a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Falaise Suisse Normande