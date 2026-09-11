La Fabrique à Noël : l’atelier créatif Mémorial de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

La Fabrique à Noël : l’atelier créatif

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:30:00

fin : 2026-12-09 16:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Le mercredi 9 décembre au Mémorial de Falaise, fabriquez vos guirlandes et décorations de Noël comme les familles durant la guerre !

Le mercredi 9 décembre au Mémorial de Falaise, fabriquez vos guirlandes et décorations de Noël comme les familles durant la guerre !

Pendant la guerre, Noël est célébré de façon plus modeste. Pour contrer les pénuries, les familles rivalisent d’imagination pour créer leurs propres décorations de Noël. Avec l’aide et les explications d’un médiateur du Mémorial, venez créer vos décorations, et vous amuser comme les enfants d’autrefois avec des découpages et des coloriages issus des albums de la Libération. Composez également vos propres créations et ramenez-les à la maison. »

Pratique :

– Mercredi 9 décembre décembre à 14h30 (durée : 1h30 maximum)

– Atelier gratuit réservé aux enfants entre 4 et 12 ans (présence d’un adulte accompagnant obligatoire)

– Sur réservation (nombre de places limité) : 02 31 20 02 97 ou info@memorial-falaise.fr .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : La Fabrique à Noël : l’atelier créatif

On Wednesday 9 December at the Falaise Memorial, make your own Christmas garlands and decorations just like families did during the war!

L’événement La Fabrique à Noël : l’atelier créatif Falaise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Falaise – Suisse Normande