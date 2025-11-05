La fabrique à T-shirt Illusion d’optique 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

La fabrique à T-shirt Illusion d’optique

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 16:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt unique sur un thème scientifique d’actualité.

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt unique sur un thème scientifique d’actualité.

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains, sans savoir par où commencer ? Cet atelier est l’occasion idéale pour vous initier en douceur à la personnalisation textile !

Guidé·e par nos médiateurs et médiatrices, vous apprendrez à manipuler des outils comme la découpe vinyle et la presse à chaud pour réaliser un visuel sur un t-shirt.

À partir d’une sélection d’images spécialement préparée pour l’atelier, vous explorerez la thématique

des illusions d’optiques. Peut-on toujours faire confiance à nos yeux (et à notre cerveau) ? Ce que l’on voit est-il toujours la réalité ? Des figures géométriques qui bougent, des objets qui se déforment, … notre perception visuelle est parfois altérée et notre cerveau trompé par des illusions d’optiques.

Ce rendez-vous vous permettra d’aborder ce sujet scientifique de manière ludique et décalée, tout en prenant en main les outils créatifs du FabLab. Vous repartirez avec un t-shirt personnalisé qui raconte une histoire. .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : La fabrique à T-shirt Illusion d’optique

Learn how to use the FabLab?s digital machines to create a unique t-shirt on a topical scientific theme.

German : La fabrique à T-shirt Illusion d’optique

Erlernen Sie den Umgang mit den digitalen Maschinen im FabLab, indem Sie ein einzigartiges T-Shirt zu einem aktuellen wissenschaftlichen Thema herstellen.

Italiano :

Imparate a utilizzare le macchine digitali del FabLab per realizzare una maglietta unica su un tema scientifico di attualità.

Espanol :

Aprenda a utilizar las máquinas digitales del FabLab para confeccionar una camiseta única sobre un tema científico de actualidad.

L’événement La fabrique à T-shirt Illusion d’optique Caen a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Caen la Mer