La fabrique à T-shirt les mammifères normands 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

La fabrique à T-shirt les mammifères normands

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt unique sur un thème scientifique d’actualité.

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt unique sur un thème scientifique d’actualité.

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains, sans savoir par où commencer ? Cet atelier est l’occasion idéale pour vous initier en douceur à la personnalisation textile !

Guidé·e par nos médiateurs et médiatrices, vous apprendrez à manipuler des outils comme la découpe vinyle et la presse à chaud pour réaliser un visuel sur un t-shirt. À partir d’une sélection d’images spécialement préparée pour l’atelier, vous explorerez la thématique originale des animaux écrasés, un phénomène lié à l’activité humaine et aux infrastructures modernes. Vous pourrez alors découvrir le programme de sciences participatives “Mam’route” pour préserver les animaux sur les routes.

Cet atelier pratique vous permettra d’aborder ce sujet scientifique de manière ludique et décalée, tout en prenant en main les outils créatifs du FabLab. Vous repartirez avec un t-shirt personnalisé qui raconte une histoire. .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : La fabrique à T-shirt les mammifères normands

Learn how to use the FabLab?s digital machines to create a unique t-shirt on a topical scientific theme.

L’événement La fabrique à T-shirt les mammifères normands Caen a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Caen la Mer