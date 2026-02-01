La Fabrique Anti-Stress Bibliothèque de Meslin Lamballe-Armor
La Fabrique Anti-Stress Bibliothèque de Meslin Lamballe-Armor mercredi 18 février 2026.
La Fabrique Anti-Stress
Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 14:30:00
Fabrique des balles à malaxer et zentangle pour rester zen ! Sur inscription, pour les 6/10 ans. .
Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
