La Fabrique Anti-Stress Bibliothèque municipale Lamballe-Armor

La Fabrique Anti-Stress

Bibliothèque municipale 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20

Fabrique des balles à malaxer et zentangle pour rester zen ! Sur inscription, pour les 6/10 ans. .

