La Fabrique Cabane de lecture Bibliothèque Lamballe-Armor

La Fabrique Cabane de lecture Bibliothèque Lamballe-Armor mardi 20 janvier 2026.

La Fabrique Cabane de lecture

Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 17:30:00
fin : 2026-01-20

Date(s) :
2026-01-20

Construis une cabane en carton, inspirée de l’album Le concours de cabanes de Camille Garoche.
Pour les 5/10 ans Sur inscription.   .

Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Fabrique Cabane de lecture Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor