La Fabrique Cabane de lecture Bibliothèque Lamballe-Armor

La Fabrique Cabane de lecture

Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-20 17:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Construis une cabane en carton, inspirée de l’album Le concours de cabanes de Camille Garoche.

Pour les 5/10 ans Sur inscription. .

Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

