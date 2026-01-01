La Fabrique Cabane de lecture Bibliothèque Lamballe-Armor
La Fabrique Cabane de lecture
Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-20 17:30:00
2026-01-20
Construis une cabane en carton, inspirée de l’album Le concours de cabanes de Camille Garoche.
Pour les 5/10 ans Sur inscription. .
Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31
