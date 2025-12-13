La Fabrique

55 Rue du Planty Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 10:40:00

Date(s) :

2026-04-01

La Compagnie Sans Soucis vous invite dans un monde de papier, tout en poésie, qui se construit et s’anime sous vos yeux.

Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.

Ensemble ils vont grandir, se transformer et évoluer de leur amitié naît une aventure palpitante. Inspirée par l’univers de l’architecte Hundertwasser, la compagnie Sans Soucis chuchote aux enfants l’envie de vivre en harmonie avec la terre, avec quelques notes de musique et un bouquet de couleurs primaires. Sur scène, tout s’anime et s’active au gré des mécanismes ludiques et des techniques ingénieuses, qui décrivent avec optimisme un avenir à portée d’imagination.

Plongez dans cette fable écologique sur le temps qui passe et où la poésie s’impose comme un remède face au béton menaçant. .

55 Rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

L’événement La Fabrique Cholet a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Choletais