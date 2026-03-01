La Fabrique Comedy Club Enzo Leminet Troyes

La Fabrique Comedy Club Enzo Leminet

Début : 2026-03-20 20:00:00

On vous donne rendez-vous au Pause & Vous, en plein cœur de Troyes, dans sa magnifique cave en pierre de 40 places, à l’ambiance chaleureuse et intimiste.



Une offre de restauration est proposée sur place planches chaudes ou froides, ainsi que tartines gourmandes pour accompagner votre soirée.



– Nombreux parkings à proximité

– Entrée gratuite sur consommation, sortie au chapeau pour soutenir l’artiste

– Merci de vous présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle.



Réservez rapidement, les places partent vite ! .

Pause & Vous Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 95 04 41 contact@lafabriquetroyes.fr

