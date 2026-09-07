La Fabrique Comedy Club La Chapelle-Saint-Luc
mercredi 7 octobre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
La Fabrique Comedy Club
La Réserve La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
La Fabrique Comedy Club débarque dans le plus grand bar à bières* de l’Aube !
Venez découvrir des humoristes de talent, d’ici ou d’ailleurs, avec pour unique but de vous faire passer la meilleure soirée possible !
Au programme : 4 artistes au micro et plus d’une heure de rire pour casser le rythme de la semaine en beauté.
La Réserve, c’est 600 m² d’ambiance pensée pour se retrouver, trinquer et passer un bon moment.
Plus de 150 références de bières*, vins* et cocktails*, et une carte gourmande qui suit : burgers, planches à partager, flammekueches et tapas. L’endroit parfait pour rire le ventre plein.
Infos utiles :
> Parking gratuit sur place
> Entrée gratuite sur consommation, sortie au chapeau pour soutenir les artistes (nous prenons la carte !)
> Merci de vous présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle
> Réservez rapidement, les places partent vite !
L’équipe La Fabrique
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
La Réserve La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est contact@lafabriquetroyes.fr
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English :
L’événement La Fabrique Comedy Club La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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