Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

La Fabrique Comedy Club

La Réserve La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

La Fabrique Comedy Club débarque dans le plus grand bar à bières* de l’Aube !



Venez découvrir des humoristes de talent, d’ici ou d’ailleurs, avec pour unique but de vous faire passer la meilleure soirée possible !



Au programme : 4 artistes au micro et plus d’une heure de rire pour casser le rythme de la semaine en beauté.



La Réserve, c’est 600 m² d’ambiance pensée pour se retrouver, trinquer et passer un bon moment.



Plus de 150 références de bières*, vins* et cocktails*, et une carte gourmande qui suit : burgers, planches à partager, flammekueches et tapas. L’endroit parfait pour rire le ventre plein.



Infos utiles :

> Parking gratuit sur place

> Entrée gratuite sur consommation, sortie au chapeau pour soutenir les artistes (nous prenons la carte !)

> Merci de vous présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle

> Réservez rapidement, les places partent vite !



L’équipe La Fabrique



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

La Réserve La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est contact@lafabriquetroyes.fr

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English :

L’événement La Fabrique Comedy Club La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne