La Fabrique Comedy Club Pont-Sainte-Marie
La Fabrique Comedy Club Pont-Sainte-Marie samedi 21 février 2026.
La Fabrique Comedy Club
1001 Bières Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Date :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 21:30:00
Date(s) :
2026-02-21
La Fabrique Comedy Club ouvre ses portes au 1001 Bières pour une soirée qui pose les bases d’un nouveau rendez-vous stand-up garantie 100% rire !
Venez découvrir les humoristes de demain en partageant un petit verre*.
Au programme
> Des humoristes confirmés venus de loin pour vous faire rire
> Une ambiance chaleureuse
> La carte de ton 1001 Bières préféré
Entrée sur réservation — sortie au chapeau
Parce que la culture doit rester accessible, sans jamais transiger sur la qualité !
Parking spacieux et gratuit.
Réservez-vite, les places partent très vite !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
1001 Bières Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est contact@lavague.co
English :
L’événement La Fabrique Comedy Club Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne