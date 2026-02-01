La Fabrique Comedy Club Pont-Sainte-Marie

La Fabrique Comedy Club

1001 Bières Pont-Sainte-Marie Aube

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

2026-02-21

La Fabrique Comedy Club ouvre ses portes au 1001 Bières pour une soirée qui pose les bases d’un nouveau rendez-vous stand-up garantie 100% rire !

Venez découvrir les humoristes de demain en partageant un petit verre*.



Au programme

> Des humoristes confirmés venus de loin pour vous faire rire

> Une ambiance chaleureuse

> La carte de ton 1001 Bières préféré



Entrée sur réservation — sortie au chapeau

Parce que la culture doit rester accessible, sans jamais transiger sur la qualité !



Parking spacieux et gratuit.



Réservez-vite, les places partent très vite !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

1001 Bières Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est contact@lavague.co

