La Fabrique Comedy Club

1001 Bières Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Fabrique Comedy Club revient poser son micro dans votre bar à bières préféré !



Venez découvrir des humoristes de talent, d’ici ou d’ailleurs, avec pour unique but de vous faire passer la meilleure soirée possible !



Au programme nouveaux artistes, nouveaux sketchs et plus d’une heure de rire pour bien démarrer le week-end.



Le 1001 Bières est l’endroit idéal pour partager un moment convivial autour d’une sélection soignée de bières artisanales, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Une carte variée complète l’offre avec des burgers, grillades, planches à partager et tapas.



Réservez rapidement, les places partent vite !



L’équipe La Fabrique



(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

1001 Bières Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est contact@lafabriquetroyes.fr

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English :

L’événement La Fabrique Comedy Club Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne