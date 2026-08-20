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AGENDA · Vicherey

La Fabrique d’Anna, Bibliothèque de Vicherey, Vicherey

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque de Vicherey · Vicherey

La Fabrique d’Anna, Bibliothèque de Vicherey, Vicherey

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Vicherey
Adresse
Vicherey
Ville
88170 Vicherey
Département
Vosges

La Fabrique d’Anna Samedi 17 octobre, 14h00 Bibliothèque de Vicherey Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Une invitation à cheminer à la rencontre de nos belles régions françaises, pour un voyage ludique et organisé entre écriture et expression plastique.
À partir d’une récolte de mots et d’impressions collective, chaque participant créera un carnet de voyage sous forme de leporello à la redécouverte de ses propres souvenirs, anecdotes, histoires liés à leurs explorations régionales.
Dessins, collages, couleurs… selon les envies et l’inspiration… illustreront les textes produits par chacun, guidé par Caroline Michel-Leroy, animatrice d’ateliers d’écriture, et Annabelle Valentin, plasticienne et animatrice d’ateliers ludo-créatifs.

Bibliothèque de Vicherey Vicherey Vicherey 88170 Vosges Grand Est
Atelier d’expression plastique et d’écriture

Crédit photo : La Fabrique d’Anna