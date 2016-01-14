La fabrique de Dame Nature Lumière d’hiver Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

La fabrique de Dame Nature Lumière d’hiver

Mercredi 24 décembre 2025 de 14h à 14h30.

Vendredi 26 décembre 2025.

À 14h et 16h.

Vendredi 2 janvier 2026.

À 14h et 16h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-26 2026-01-02

Atelier au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles

Rendez-vous avec Dame nature pour fabriquer ton propre photophore aux couleurs de Noël pour illuminer les fêtes de fin d’année.



• Activité gratuite pour les 3/6 ans (avec un seul accompagnateur 6 enfants maximum)

• Durée 30 min

• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (du lundi au vendredi matin)

• Présentation 15 min avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Workshop at the Marseille Natural History Museum (MHNM).

L’événement La fabrique de Dame Nature Lumière d’hiver Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Ville de Marseille