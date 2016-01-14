La fabrique de Dame Nature Lumière d’hiver Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Mercredi 24 décembre 2025 de 14h à 14h30.
Vendredi 26 décembre 2025.
À 14h et 16h.
Vendredi 2 janvier 2026.
À 14h et 16h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Atelier au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles
Rendez-vous avec Dame nature pour fabriquer ton propre photophore aux couleurs de Noël pour illuminer les fêtes de fin d’année.
• Activité gratuite pour les 3/6 ans (avec un seul accompagnateur 6 enfants maximum)
• Durée 30 min
• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (du lundi au vendredi matin)
• Présentation 15 min avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
