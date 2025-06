Exposition photo Festival Oh là là – Egalité filles-garçons La Fabrique de la Solidarité Paris 27 juin 2025

Le Festival Oh là là est un temps fort annuel qui met en lumière les activités pédagogiques, créatives et d’éveil dans les établissements d’accueil de la petite enfance municipaux de la Ville de Paris.

Chaque année un thème différent est proposé aux équipes des crèches qu’elles peuvent interpréter librement : créations artistiques, exercices de motricité, pièces de théâtre, danse…

Cette année le festival a pour thème l’égalité entre les filles et les garçons, pour grandir ensemble ! 21 établissements parisiens ont participé à cette 9e édition, avec des projets variés et inspirants, mobilisant les enfants, les parents et les professionnel·les.

C’est également l’occasion de mettre en lumière les métiers de la petite enfance, les savoir-faire des professionnel·les, partager les pratiques, les idées et les initiatives qui contribuent au développement du bien-être des tout-petits.

La Direction des familles et de la petite enfance développe de nombreuses initiatives pour développer l’égalité filles-garçons dès le plus jeune âge et lutter contre les stéréotypes de genre.

Venez découvrir cette exposition en famille et/ou entre amis dans la cour de la Fabrique de la Solidarité du 27 juin au 22 juillet 2025 et parlez-en autour de vous !

Du vendredi 27 juin 2025 au mardi 22 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit Tout public.

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

