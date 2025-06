Reconnue pour ses vertus sur le bien-être mental et la confiance en soi, la danse contemporaine permet de travailler la souplesse, l’équilibre, la coordination tout en stimulant la créativité et le lien social.



Organisés à la Fabrique de la Solidarité, ces ateliers sont aussi l’occasion de rencontrer l’équipe de la Fabrique et d’en savoir plus sur ce dispositif de la Ville de Paris qui vise à favoriser l’engagement des Parisien·nes dans le champ des solidarités !

*Les ateliers de danse sont gratuits sur inscription. Notez les dates dans votre agenda, les inscriptions ouvriront dans les prochains jours !

« Danse Capital à tout âge »



Le projet Danse Capital à tout âge s’inspire de l’initiative Sport

Capitale à Tout Âge, organisée au sein des clubs seniors parisiens et qui vise à maintenir l’autonomie des seniors en

facilitant la reprise d’une activité physique adaptée et en attirant des

publics éloignés de la pratique sportive pour in fine lutter contre l’isolement social.