Exposition photographique « Tombée du Nid » à la Fabrique de la Solidarité – La Fabrique de la Solidarité Paris, 2 juin 2025, Paris.

Entre instants de vie, fragilité, courage, tendresse et résilience, l’exposition « Tombée du Nid » témoigne de l’amour, de l’engagement et des réalités parfois invisibles que vivent les familles ayant un enfant en situation de handicap. Une invitation à la rencontre, au partage et à l’engagement.

Vernissage de l’exposition

Mardi 17 juin 2025 à 18h30.

Du lundi 02 juin 2025 au vendredi 22 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit Tout public.

La Fabrique de la Solidarité 8, rue de la Banque 75002 Paris

fabrique-solidarite@paris.fr https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite

La Fabrique de la Solidarité accueille l’exposition de l’association « Tombée du Nid » qui met en lumière le quotidien de familles ayant un enfant en situation de handicap et de leurs aidant·es, à travers une série de portraits sensibles.