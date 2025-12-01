La Fabrique de Noël Dernier jour d’ouverture de la Micro-Folie Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Au programme activités manuelles, découvertes ludiques avec nos machines de fabrication numérique et quelques surprises pour petits et grands. Venez préparer vos décorations ou imaginer de jolis cadeaux, passer un moment convivial et festif, et profiter de cette dernière journée avant la pause hivernale.

La Micro-Folie fermera ses portes le samedi 13 au soir jusqu’à sa réouverture, le samedi 14 février. Pour marquer cette dernière journée, vous êtes invités à la Fabrique de Noël , une programmation spéciale à ne pas manquer !

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez-nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English :

On the program: manual activities, playful discoveries with our digital manufacturing machines and a few surprises for young and old. Come and prepare your own decorations or imagine pretty gifts, spend a convivial and festive moment, and enjoy this last day.

German :

Auf dem Programm stehen Bastelaktivitäten, spielerische Entdeckungen mit unseren Maschinen zur digitalen Herstellung und einige Überraschungen für Groß und Klein. Kommen Sie und bereiten Sie Ihre Dekorationen vor oder denken Sie sich schöne Geschenke aus, verbringen Sie einen geselligen und festlichen Moment und genießen Sie diesen letzten Tag.

Italiano :

In programma: attività artigianali, divertenti scoperte con le nostre macchine per la fabbricazione digitale e alcune sorprese per grandi e piccini. Venite a preparare le vostre decorazioni o a inventare qualche bel regalo, trascorrete un momento di convivialità e di festa e godetevi quest’ultimo giorno.

Espanol :

En el programa: actividades artesanales, divertidos descubrimientos con nuestras máquinas de fabricación digital y algunas sorpresas para grandes y pequeños. Ven a preparar tus propios adornos o inventa bonitos regalos, pasa un momento festivo y de convivencia, y disfruta de este último día.

