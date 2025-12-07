La Fabrique de Noël Foyer Noël Reims Reims

La Fabrique de Noël

2025-12-07 14:00:00

2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Tout public

Vous le voyez, comment vous, votre Noël cette année ? Créatif ? Différent ? Vert ? Recyclé ? Bio ? Décalé ? Equitable ? DIY ? Venez trouver des cadeaux éthiques, durables et solidaires pour gâter vos proches !

Découvrez la 6ème édition de La Fabrique de Noël à l’initiative de plusieurs associations et entreprises qui s’engagent en faveur d’une consommation plus responsable !

Au programme

– Artisans du Monde Crèches et chocolat équitables

– Association Noël-Paindavoine Ressourcerie solidaire objets et vêtements de seconde main

– Dromadaire blanc Accessoires, épices et tisanes

– Les Bons Restes Paniers garnis de conserves faites maison par l’association

– La Luciole Livres engagés

– Véronique Faure Créations à partir de jeans recyclés

– Taranis-Hand produits faits maisons et créations artistiques .

