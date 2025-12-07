La Fabrique de Noël Foyer Noël Reims Reims
La Fabrique de Noël
Foyer Noël Reims 9 Rue Noël Reims Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Tout public
Vous le voyez, comment vous, votre Noël cette année ? Créatif ? Différent ? Vert ? Recyclé ? Bio ? Décalé ? Equitable ? DIY ? Venez trouver des cadeaux éthiques, durables et solidaires pour gâter vos proches !
Découvrez la 6ème édition de La Fabrique de Noël à l’initiative de plusieurs associations et entreprises qui s’engagent en faveur d’une consommation plus responsable !
Au programme
– Artisans du Monde Crèches et chocolat équitables
– Association Noël-Paindavoine Ressourcerie solidaire objets et vêtements de seconde main
– Dromadaire blanc Accessoires, épices et tisanes
– Les Bons Restes Paniers garnis de conserves faites maison par l’association
– La Luciole Livres engagés
– Véronique Faure Créations à partir de jeans recyclés
– Taranis-Hand produits faits maisons et créations artistiques .
