La Fabrique des livres-objets Espace des 2 Rives Rennes Jeudi 12 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Moment créatif autour des jeux d’écriture et des arts plastiques. Création de livres-objets mêlant peinture, dessin, photo et reliures variées. Pour adultes débutant·e·s passionné·e·s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T20:30:00.000+01:00

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



