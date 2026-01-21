La fabrique d’hiver de Dame Nature Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

La fabrique d’hiver de Dame Nature

Du mercredi 25 au vendredi 27 février 2026 à partir de 10h30 et à partir de 16h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-25

Animation au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles

Atelier de création manuelle pour les tout-petits sur le thème des animaux et de la Nature en hiver.



• Activité gratuite pour les 3/6 ans les enfants doivent être accompagnés.

• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi)

• Présentation 15 min avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation at the Marseille Natural History Museum (MHNM).

L’événement La fabrique d’hiver de Dame Nature Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Ville de Marseille