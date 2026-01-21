La fabrique d’hiver de Dame Nature Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Du mercredi 25 au vendredi 27 février 2026 à partir de 10h30 et à partir de 16h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-27
2026-02-25
Animation au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles
Atelier de création manuelle pour les tout-petits sur le thème des animaux et de la Nature en hiver.
• Activité gratuite pour les 3/6 ans les enfants doivent être accompagnés.
• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi)
• Présentation 15 min avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Animation at the Marseille Natural History Museum (MHNM).
