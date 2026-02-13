La Fabrique du citoyen #11 : Notre santé mentale, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
La Fabrique du citoyen #11 : Notre santé mentale Samedi 7 mars, 09h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Entrée Libre
Début : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Samedi 7 mars de 9h30 à 12h : La pause-café des aidants
Matinée co-animée par la Maison des usagers du Centre Hospitalier Charles Perrens, l’UNAFAM (Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) et la Bibliothèque.
Temps de rencontre, d’échange, d’entraide et d’information pour et avec les aidants, les proches et les familles de personnes vivant avec des troubles psychiques.
> 9h30 : accueil et échange libre autour d’un café
> 10h-12h : échange et témoignages autour de livres coups de cœur qui accompagnent et résonnent dans le parcours d’aidants.
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
