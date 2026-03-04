LA FABRIQUE DU CITOYEN #11 : NOTRE SANTÉ MENTALE Du 7 au 28 mars 2026, Bordeaux métropole, Bordeaux

LA FABRIQUE DU CITOYEN #11 : NOTRE SANTÉ MENTALE Du 7 au 28 mars 2026 7 – 28 mars Bordeaux métropole Gironde

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:00:00+01:00

Pour sa 11e édition, la Fabrique du citoyen met la santé mentale au coeur du débat avec 58 rencontres, ateliers, spectacles… dans 10 bibliothèques et 12 lieux partenaires.

Bien-être, troubles psy, neurodiversité : un programme pour comprendre comment société, environnement et normes sociales influencent notre équilibre mental et comment repenser la souffrance mentale comme un continuum partagé.

Afin de sensibiliser le public à la santé mentale et plus particulièrement à l’éco-anxiété,

Les bibliothèques de Bordeaux s’associent à la Maison Écocitoyenne.

bibliotheque.bordeaux.fr

Bordeaux métropole Bordeaux métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine

Espace de débat et de réflexion sur la société ouvert à toutes et à tous, la Fabrique du citoyen est la manifestation emblématique des Bibliothèques de Bordeaux.