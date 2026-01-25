La Fabrique du livre – Atelier créatif Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 14:30 – 16:00

Gratuit : non à partir de 6 ans // 3€ enfant métropolitain // 6€ enfant non métropolitain // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33 à partir de 6 ans // 3€ enfant métropolitain // 6€ enfant non métropolitain // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33 Jeune Public

Après avoir observé les plus beaux livres présentés dans le musée, c’est à toi de fabriquer le tien : coudre la reliure, fabriquer le papier marbré et la couverture cartonnée seront les principales étapes du processus. Il te suffira ensuite de faire appel à ton imaginaire pour remplir les pages de ton chef-d’œuvre … Un atelier créatif où tu pourras percer les mystères de la fabrication d’un livre ! à partir de 6 ans3€ enfant métropolitain // 6€ enfant non métropolitainSur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 0240414233



Afficher la carte du lieu Musée Jules Verne et trouvez le meilleur itinéraire

