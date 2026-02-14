La Fabrique du livre – Atelier créatif, Musée Jules Verne, Nantes

La Fabrique du livre – Atelier créatif 19 et 26 février Musée Jules Verne Loire-Atlantique

à partir de 6 ans // 3€ enfant métropolitain // 6€ enfant non métropolitain // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T14:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Après avoir observé les plus beaux livres présentés dans le musée, c’est à toi de fabriquer le tien : coudre la reliure, fabriquer le papier marbré et la couverture cartonnée seront les principales étapes du processus. Il te suffira ensuite de faire appel à ton imaginaire pour remplir les pages de ton chef-d’œuvre …

Un atelier créatif où tu pourras percer les mystères de la fabrication d’un livre !

Musée Jules Verne 3 Rue de l’Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240697252 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240414233 »}]

Réalise ton propre livre à couverture cartonnée !