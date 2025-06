La Fabrique du livre jeunesse #6 – Atelier avec Anouck Constant Bibliothèque Départementale des Ardennes Charleville-Mézières

La Fabrique du livre jeunesse #6 – Atelier avec Anouck Constant Bibliothèque Départementale des Ardennes Charleville-Mézières mardi 22 juillet 2025

La Fabrique du livre jeunesse #6 – Atelier avec Anouck Constant 22 – 26 juillet Bibliothèque Départementale des Ardennes Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-22T14:00:00 – 2025-07-22T16:00:00

Fin : 2025-07-26T10:00:00 – 2025-07-26T14:00:00

Du 7 juillet au 23 août 2025, La Fabrique du livre jeunesse #6 en Grand Est propose 30 cycles d’ateliers de pratique artistique. À cette occasion 30 auteurs illustrateurs jeunesse sont accueillis dans les médiathèques et bibliothèques partenaires pour quatre à cinq jours d’échanges, de créations artistiques et d’expérimentations !

Du 22 au 26 juillet, l’illustratrice Anouck Constant animera, sur plusieurs jours, des ateliers de pratique artistique à la Biblothèque Départementale des Ardennes et à la bibliothèque de La Francheville à destination d’enfants et d’adolescent d’établissements de l’ASE. La journée du samedi sera dédiée au tout public : enfants et parents.

Inscription préalable auprès de la bibliothèque de La Francheville (03 24 59 74 60).

Bibliothèque Départementale des Ardennes 4 Rue Georges Brassens, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324560376 https://bda.cd08.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 59 74 60 »}] La Bibliothèque Départementale des Ardennes (BDA) pilote la politique de lecture publique du Département et vise deux objectifs : garantir la solidarité territoriale dans l’accès à l’information et à la culture et soutenir le développement culturel, social et éducatif du département.

Du 7 juillet au 23 août 2025, La Fabrique du livre jeunesse #6 en Grand Est propose 30 cycles d’ateliers de pratique artistique. À cette occasion 30 auteurs illustrateurs jeunesse sont accueillis les…

©Noëlle Letzelter