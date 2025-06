La Fabrique du livre jeunesse #6 – Atelier avec Laura Kintzler Médiathèques de Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 15 juillet 2025 10:00

La Fabrique du livre jeunesse #6 – Atelier avec Laura Kintzler 15 – 19 juillet Médiathèques de Bar-sur-Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T10:00:00 – 2025-07-15T16:00:00

Fin : 2025-07-19T10:00:00 – 2025-07-19T16:00:00

Du 7 juillet au 23 août 2025, La Fabrique du livre jeunesse #6 en Grand Est propose 30 cycles d’ateliers de pratique artistique. À cette occasion 30 auteurs illustrateurs jeunesse sont accueillis dans les médiathèques et bibliothèques partenaires pour quatre à cinq jours d’échanges, de créations artistiques et d’expérimentations !

Du 15 au 19 juillet, l’illustratrice Laura Kintzler animera, sur plusieurs jours, des ateliers de pratique artistique et culturelle ouverts aux jeunes et aux familles aux médiathques de Trann, de Bar-sur-Aube et Arsonval.

Médiathèques de Bar-sur-Aube 13 Rue Saint-Pierre, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est 03 25 27 36 47 https://www.mediatheque.barsuraube.org/

©Noëlle Letzelter