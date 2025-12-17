La Fabrique du mensonge Place Jean-Pierre Pincemin Sens

La Fabrique du mensonge

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences Sens Sens Yonne

Cinékino, le ciné-club de l’Association Franco-Allemande de Sens, entame l’année avec le film La Fabrique du mensonge à Confluences à 20h., en V.O. sous-titrée

A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Joseph Goebbels est devenu l’éminence grise d’Hitler. Convaincu que la domination du Reich passe par des méthodes de manipulation radicalement nouvelles, le ministre de la Propagande contrôle les médias et électrise les foules. Au point de transformer les défaites en victoires et le mensonge en vérité. Avec le plein soutien du Führer, Goebbels va bâtir la plus sophistiquée des illusions, quitte à précipiter les peuples vers l’abîme.

De 1938 à 1945, ce film retrace les grands moments du IIIe Reich, qui sont aussi, les grands moments de Goebbels…

Le réalisateur allemand Joachim Lang, auteur par ailleurs de plusieurs mises en scène de théâtre des œuvres de Bertolt Brecht, plonge le spectateur dans les entrailles de la machine nazie pour mieux la dénoncer. .

