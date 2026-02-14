La Fabrique du Sud / Le jeu de 7 familles des insectes, La fabrique du sud, Lille

La Fabrique du Sud / Le jeu de 7 familles des insectes Lundi 23 février, 15h00 La fabrique du sud Nord

Sur réservation

Début : 2026-02-23T15:00:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-23T15:00:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Sais-tu quelles espèces de papillons, coccinelles, scarabées ou libellules peuplent notre région ? Découvre-les en en jouant au jeu de 7 familles des insectes ! De jolies cartes illustrées te permettront de les reconnaitre, avant d’aller les retrouver dans la nature !

Lundi 23 février, de 15h à 16h30

Atelier-Jeu duo Adulte / Enfant à partir de 7 ans

La Fabrique du sud

Gratuit, sur réservation auprès de la Fabrique : lafabriquedusud@mairie-lille.fr & (mhn.lille.fr/agenda-hors-les-murs)

